Начнется "случайно": озвучен сценарий ядерной войны между США и Россией

США, Россия и, с меньшей вероятностью, Китай могут развязать непреднамеренный ядерный конфликт.

К такому выводу пришел журналист Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир (США), передает International Security. Американец отмечает, что это возможно из-за провокаций, созданных неядерными методами.

"Неядерное оружие все в большей степени способно угрожать агентам управления, контроля, связи и разведки двойного назначения, которые расположены на расстоянии или удалены от вероятных театров конфликта. Эта форма "запутывания" ядерных и неядерных потенциалов создает угрозу китайских или российских неядерных ударов против США или США, наносящих удары по Китаю или России, чтобы вызвать непреднамеренную ядерную эскалацию", - сказано в материале.

Например, пишет Актон, до середины 1980-х годов американские спутники раннего предупреждения использовались исключительно для обнаружения запуска ракет с ядерным оружием. Сегодня же они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, например, путем предоставления информации о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет.

В TNI полагают, что атака России на такие спутники может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны. "Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств", - пишет издание.

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