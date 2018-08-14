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ПолитикаЭкономика

Начнется "случайно": озвучен сценарий ядерной войны между США и Россией

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США, Россия и, с меньшей вероятностью, Китай могут развязать непреднамеренный ядерный конфликт.

К такому выводу пришел журналист Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир (США), передает International Security. Американец отмечает, что это возможно из-за провокаций, созданных неядерными методами.

"Неядерное оружие все в большей степени способно угрожать агентам управления, контроля, связи и разведки двойного назначения, которые расположены на расстоянии или удалены от вероятных театров конфликта. Эта форма "запутывания" ядерных и неядерных потенциалов создает угрозу китайских или российских неядерных ударов против США или США, наносящих удары по Китаю или России, чтобы вызвать непреднамеренную ядерную эскалацию", - сказано в материале.

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Например, пишет Актон, до середины 1980-х годов американские спутники раннего предупреждения использовались исключительно для обнаружения запуска ракет с ядерным оружием. Сегодня же они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, например, путем предоставления информации о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет.

В TNI полагают, что атака России на такие спутники может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны. "Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломат объяснил, почему президент России Владимир Путин оказался в патовой ситуации.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаХолодная война между Западом и РоссиейВойна
Объекты
ядерное оружиеСШАРоссия
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю, как там насчёт того, что будет, но знаю, что единственной страной, применившей ядерное оружие в боевых целях на сегодняшний день является не Россия. Гей, младоукраинцы, даю вам домашнее задание: спросите у Гугля, какая это страна и напишите мне. Ну. а те, кто постарше, и без Гугля в курсе. Эээ… Надеюсь, во всяком случае. По этой причине мне кажется, что если и бояться ядерной угрозы, то не в первую очередь от русских.
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Мошков Александр
Мошков Александр
Пигин Макс, да у хохлов спец гугл,у него, что не спроси он отвечает только одно Слава Украине!!! И на этом пиздец ,больше он не хуя не знает.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ш. Олег, Дело в том, что на Украине действует специальный Гугль. И у меня совершенно нет никаких сомнений в том, какой ответ он выдаст на поставленный Вами вопрос.
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