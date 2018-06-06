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"На ухо мне шепнул": канцлер Австрии подыграл Путину на встрече

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Президент России Владимир Путин рассказал, что канцлер Австрии Себастьян Курц во время их встречи с бизнесменами якобы пошел на дружественный жест в его сторону.

Эти слова главы РФ передал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Господин канцлер на ухо мне шепнул: "Буду говорить покороче, чтобы у тебя было побольше времени". Я этим воспользуюсь, но постараюсь вас (бизнесменов. - Ред.) тоже не утомлять особенно", - цитирует он Путина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, странные "ужимки" Путина во время визита, приуроченного к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию, развеселили пользователей.

Персоны
Себастьян КурцВладимир Путин
Место
Россия
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