На премьера Франции подали в суд из-за "провала борьбы" с коронавирусом

На премьер-министра Франции Жана Кастекса подали в суд из-за того, что он якобы провалил борьбу с коронавирусом.

Инициатором иска стала группа переболевших COVID-19 граждан, а также их родственники, передает Associated Press.

Иск был подан в суд, который расследует преступления госчиновников. Интересы граждан представляет юрист Фабрис Ди Визио. Они утверждают, что политика премьера относительно пандемии "создала угрозу для общественной безопасности".

Также они хотят выяснить, почему власти не одобрили более быстрые тесты на выявление коронавируса по образцу слюны, сделав выбор в пользу тестов по назальным образцам.

Поставлен вопрос и о том, почему власть обязала граждан носить маски летом на открытом воздухе, но не потребовала того же в офисах до 1 сентября.

Премьеру грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро, если его признают виновным.

Состоянием на 17 сентябня во Франции заболели коронавирусом более 400 тысяч человек, из которых 31 тысяча скончались.

Как писал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство темпами распространения коронавируса в европейских странах.