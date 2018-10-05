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''На пол-ладони'': сеть озадачил новый фокус Путина со внешностью

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Президента России Владимира Путина опять подловили на "махинациях" с ростом во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

В частности, показательными были снимки приветствия высокопоставленных коллег. "Прокол" подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Номинально и Путин, и Моди - одного роста. А на фото Путин - на пол-ладони ниже. И это при том, что Моди в каких-то пантофлях, а Путина без каблуков, подкладок и креплений не выпускают, как обычно", - подчеркнул он.

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В сети высмеяли очередное доказательство комплексов российского президента.

''На пол-ладони'': сеть озадачил новый фокус Путина со внешностью
''На пол-ладони'': сеть озадачил новый фокус Путина со внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин попал в конфуз из-за роста на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Странно .., почему Голобуцкий не уточнил, что Путин в Индию продает 1200 танков, а не очередной кредит выпрашивает ?!
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