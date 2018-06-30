На Москву обрушился "ливень века": фото и видео буйства стихии

В субботу, 30 июня, на Москву и Московскую область налетел тропический ливень с мощными порывами ветра и градом.

По прогнозам синоптиков, за день должна выпасть треть месячной нормы осадков, передает Life.ru.

Из-за непогоды были закрыты для посетителей из соображений безопасности территория ВДНХ, парки "Останкино", им. Горького и "Зарядье", а также фан-зона на Воробьевых горах. Сократил часы работы Московский зоопарк.

Отмечается, что накануне МЧС РФ предупреждало об урагане с ливнем и грозой. Прогнозировались порывы ветра до 15-20 м/с.

Пользователи соцсетей уже сообщают о первых последствиях урагана. Так, в центре российской столицы падают фонари. Кроме того, есть поваленные деревья. В отдельных районах на дорогах настоящий потоп.

Стоит отметить, что стихия длилась недолго и вскоре погода улучшилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня на Барнаул (Алтайский край, Россия) и окрестности обрушилась сильнейшая стихия, которая сопровождалась ливнем с грозой и градом. В результате погиб один человек.