На кону судьба Brexit: в Британии начались досрочные выборы

В Великобритании 12 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Британцы должны определиться, какой из политсил они поручат урегулирование вопроса Brexit.
В стране эти выборы расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.
Отмечается, что главными конкурентами на них стали премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин. Первый убеждает граждан в том, что ему удастся вывести Великобританию из Европейского Союза до 31 января следующего года, а второй обещает очередной референдум по Brexit.
Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС до 31 января 2020 года
Примечательно, что ранее, 30 октября 2019-го, 438 депутатов Палаты общин приняли пакет законов, проложивший путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.
Помимо этого, в течение этой избирательной кампании, Консервативную партию одиозного премьера Джонсона критиковали за использование обманчивой тактики в социальных медиа. Тем временем Лейбористская партия Корбина стремилась выиграть голосование, обещая британцам обложить налогами богатых, увеличить государственные расходы, а также национализировать железнодорожную отрасль и водопроводные компании.
Отмечается, что все ключевые опросы общественного мнения, которые хоть и предсказывают различные сценарии, в большинстве говорят о том, что выигрывает именно Джонсон.
Избирательные участки открылись в 9:00 и должны закрыться в полночь (по киевскому времени), когда экзит-пол огласит первые данные по голосованию. Официальные же результаты парламентских выборов из 650 округов Великобритании начнут поступать с часу ночи до семи утра.
Следовательно, после 31 января 2020 года Великобритания вступит в переходный период, в течение которого будет вести переговоры о новых отношениях с Евросоюзом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке Brexit в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, назвав окончательную дату.
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