На границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои: около сотни раненых

На границе Израиля и сектора Газа 8 июня вспыхнули новые бои. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В результате трое палестинцев погибли, 92 человека получили ранения, передает DW.

"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью "Пресса. В Газе в выстреле в журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", - говорится в сообщении.

Согласно информации армии Израиля, около 10 тыс. палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня.

Отмечается, что многие из них кидали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор.

Министр обороны Авигдор Либерман в Twitter уже прокомментировал события на границе сектора Газы.

"Благодаря непреклонности и профессионализму солдат ЦАХАЛа, действующих на границе с Газой, все меньше и меньше террористов приближаются к израильской территории, несмотря на все старания ХАМАСа и Ирана", - написал он.

