На границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои: около сотни раненых

На границе Израиля и сектора Газа 8 июня вспыхнули новые бои. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В результате трое палестинцев погибли, 92 человека получили ранения, передает DW.

"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью "Пресса. В Газе в выстреле в журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", - говорится в сообщении.

Согласно информации армии Израиля, около 10 тыс. палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня.

Отмечается, что многие из них кидали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор.

Министр обороны Авигдор Либерман в Twitter уже прокомментировал события на границе сектора Газы.

"Благодаря непреклонности и профессионализму солдат ЦАХАЛа, действующих на границе с Газой, все меньше и меньше террористов приближаются к израильской территории, несмотря на все старания ХАМАСа и Ирана", - написал он.

הנחישות והמקצועיות של חיילי צה"ל בגבול עזה מוכיחות את עצמן. למרות המאמצים הגדולים של חמאס ואיראן, פחות ופחות מחבלים מגיעים לגבול שלנו. תודה לכם חיילי צה"ל בזכותכם ננצח. שבת שלום. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 8 июня 2018 г.

Firebomb kites from #Gaza burn 6,200 acres in Israel.



School hit, farms burn. Nature reserve destroyed animals suffocate and burned to death.



And the media? It keeps blaming Israel.



Via @israelproject pic.twitter.com/17oaQDUzjb — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 8 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Ранее Израиль начал строить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

В то же время Израилю предрекли войну на другом фронте.