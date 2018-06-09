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На границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые бои: около сотни раненых

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На границе Израиля и сектора Газа 8 июня вспыхнули новые бои. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В результате трое палестинцев погибли, 92 человека получили ранения, передает DW.

"Огнестрельное ранение в ногу получил фотокорреспондент агентства AFP, который был одет в жилет с надписью "Пресса. В Газе в выстреле в журналиста обвинили израильских военных, в армии Израиля пока не прокомментировали инцидент", - говорится в сообщении.

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Согласно информации армии Израиля, около 10 тыс. палестинцев приняли участие в акции протеста, которая прошла 8 июня.

Отмечается, что многие из них кидали камни в солдат и поджигали шины, некоторые пытались разрушить забор.

Министр обороны Авигдор Либерман в Twitter уже прокомментировал события на границе сектора Газы.

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"Благодаря непреклонности и профессионализму солдат ЦАХАЛа, действующих на границе с Газой, все меньше и меньше террористов приближаются к израильской территории, несмотря на все старания ХАМАСа и Ирана", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Ранее Израиль начал строить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

В то же время Израилю предрекли войну на другом фронте.

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