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''Москву не остановить'': появился опасный прогноз для страны ЕС

2.4тЧитать материал на украинском

Запад так и не смог выработать иммунитет против Москвы, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин уже пять лет ведет против него гибридную войну.

Это в очередной раз доказало российское вмешательство в протесты во Франции, когда России опять позволили воспользоваться социальными разногласиями внутри европейского государства, написал в блоге на OBOZREVATEL украинский журналист Александр Демченко.

"На определенном этапе Кремль смог оседлать хаотичное движение "желтых жилетов", направив энергию несогласных в нужное ему деструктивное русло. Сама же Москва не собирается останавливаться на достигнутом: протесты во Франции продолжатся, ведь сейчас русским абсолютно невыгодно, чтобы все затихло. Если так и будет, французские власти смогут выйти с официальным обвинением против России, обвинив ее спецслужбы во вмешательстве и в попытке подорвать национальную безопасность Республики", — считает журналист.

Новости
Москва не собирается останавливаться на достигнутом

По его мнению, пока движение "желтых жилетов" будет жить уличной, протестной жизнью, таким обвинениям не поверят. И российское руководство будет этим пользоваться.

''Москву не остановить'': появился опасный прогноз для страны ЕС

"Поэтому спецслужбы продолжают подогревать ситуацию изнутри, используя разные, в том числе и силовые методы ведения позиционной борьбы. Они будут продолжают побуждать провокации, используя весь пропагандистский инструментарий, который у них имеется. Подключат социальные сети, которые тяжело контролировать на уровне демократического государства. С помощью этого инструмента будут менять настроения масс, задавая хаотичный процесс для митингов. И кстати этот процесс во Франции уже начался", — подытожил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия использует массовые акции протеста "желтых жилетов" во Франции для расшатывания ситуации в Евросоюзе. В первую очередь информационные атаки РФ сосредотачиваются в Интернете.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаПротесты во Франции
Персоны
Александр ДемченкоВладимир Путин
Место
Франция
Теги
Россияновостипротест
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А енто... У америкосов истребитель упал... Тоже Москва виновата?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Запад так и не смог выработать иммунитет против Москвы" Странно, а почему? Автор так и не ответил...
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минин евген
минин евген
какие же мрази эти никчемные кацапы.
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