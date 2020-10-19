Мир не справился с вызовом коронавируса, – генсек ООН
Гутерриш раскритиковал страны за отсутствие единства в борьбе с инфекцией
Он предупредил, что "микроскопический вирус может столкнуть миллионы людей с нищетой и голодом"
Генсек ООН считает, что можно было бы сделать гораздо больше
Разделенный мир не смог справиться с вызовом пандемии коронавируса (COVID-19).
В интервью португальскому информагентству Lusa генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал страны за отсутствие единства в борьбе с инфекцией.
"К сожалению, это испытание, которое пока что международное сообщество не выдерживает", – сказал он.
По словам Гутерриша, если не будут приняты скоординированные меры, "микроскопический вирус может столкнуть миллионы людей с нищетой и голодом, с разрушительными экономическими последствиями в ближайшие годы".
Генсек ООН считает, что можно было бы сделать гораздо больше, если бы страны работали вместе для борьбы с болезнью.
Как писал OBOZREVATEL, ученые предположили, что COVID-19 в ближайшее время станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ. Сезонность заболевания появится только после того, как к нему выработается коллективный иммунитет.