Мир не справился с вызовом коронавируса, – генсек ООН

Разделенный мир не смог справиться с вызовом пандемии коронавируса (COVID-19).

В интервью португальскому информагентству Lusa генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал страны за отсутствие единства в борьбе с инфекцией.

"К сожалению, это испытание, которое пока что международное сообщество не выдерживает", – сказал он.

По словам Гутерриша, если не будут приняты скоординированные меры, "микроскопический вирус может столкнуть миллионы людей с нищетой и голодом, с разрушительными экономическими последствиями в ближайшие годы".

Генсек ООН считает, что можно было бы сделать гораздо больше, если бы страны работали вместе для борьбы с болезнью.

Как писал OBOZREVATEL, ученые предположили, что COVID-19 в ближайшее время станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ. Сезонность заболевания появится только после того, как к нему выработается коллективный иммунитет.