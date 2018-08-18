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ПолитикаЭкономика

Меркель тоже подождет? Путин опоздал на свадьбу в Австрии

19.2тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин приехал в австрийский город Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД страны Карин Кнайсль.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. При этом журналисты уточняют, что он прибыл на церемонию с опозданием.

Ожидается, что в Граце он пробудет около двух часов, затем отправится на переговоры с Меркель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.

Персоны
Владимир ПутинАнгела Меркель
Место
Австрия
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Denisov Alexandr
Denisov Alexandr
А Пидарошенко не пригласили?
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Кихот Дон
Кихот Дон
вся раесия сплошная отсосея. роесия отстойник мира и вселенной
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
и только где то у куеве пьяный и жирный свиноподобный пидарошенко рыдает. хуторян не впустили в йевропейское общество
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