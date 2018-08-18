Меркель тоже подождет? Путин опоздал на свадьбу в Австрии

Президент России Владимир Путин приехал в австрийский город Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД страны Карин Кнайсль.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. При этом журналисты уточняют, что он прибыл на церемонию с опозданием.

Ожидается, что в Граце он пробудет около двух часов, затем отправится на переговоры с Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.