Меркель решила покинуть свой пост: названа причина

Канцлер Германии Ангела Меркель решила уйти с поста лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Об этом она заявила после того, как партии правящей коалиции Германии во второй половине октября потеряли на выборах большинство сразу в двух ключевых землях, передает BBC.

Как сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленнного политика из ХДС, Меркель сказала в понедельник, 29 октября соратникам, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера партии, которые пройдут в декабре.

При этом, по информации анонимных источников, политик намерена какое-то время оставаться на посту канцлера.

Толчком к такому решению 64-летней Меркель, возглавляющей партию и правительство Германии с 2005 года, послужили провальные для ХДС и союзной партии Христианско-социальный союз итоги выборов в двух ключевых землях, Гессене и Баварии.

На выборах 28 октября в Гессене – в этой земле расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне – политсила Ангелы Меркель заняла первое место, но набрала, по данным экзит-поллов, 27,2% голосов. Это на одиннадцать процентов меньше, чем на предыдущих выборах гессенского ландтага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт-международник Николай Белесков заявил, что Украине стоит готовиться к отношениям с Германией под руководством нового канцлера.