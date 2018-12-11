МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Меркель позвонила Путину из-за Украины: чего потребовала

Читать материал на украинском

Канцлер Германии и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить 24 украинских моряка.

Так, она подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив, передает DW.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.

Новости
ГРУ в России впервые возглавил моряк: чем чревато и кто он такой

Ангела Меркель

Ангела Меркель

DW

В то же время пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы "выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей".

Также Путин и Меркель якобы затрагивали ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Владимир ПутинАнгела Меркель
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
13
12
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Хаммер! Тетка с яйцами ипет Моль !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
И?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Бабаев Бабай, МОЩНАЯ озабоченность.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Гаврохин Кузьма, ГлЫбокая озабоченность ""из за украины""( как любят рагули постоянно ввернуть такой слоган по любому поводу)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги