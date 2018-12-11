Меркель позвонила Путину из-за Украины: чего потребовала

Канцлер Германии и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить 24 украинских моряка.

Так, она подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив, передает DW.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.

Ангела Меркель DW

В то же время пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы "выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей".

Также Путин и Меркель якобы затрагивали ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.