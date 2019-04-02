Мэй сделала неожиданное заявление по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка сроков выхода из Европейского Союза.
Об этом она сказала во вторник, 2 апреля, выступив с телеобращением к британцам, передает ТАСС.
"Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС], такое, чтобы оно было наиболее коротким", – сказала Мэй.
Тереза Мэй
Напомним, ранее депутаты британского парламента также выступили против "жесткого" выхода страны из Союза, однако руководство ЕС предупредило страну, что повторные переговоры уже невозможны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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