Мэй сделала неожиданное заявление по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка сроков выхода из Европейского Союза.

Об этом она сказала во вторник, 2 апреля, выступив с телеобращением к британцам, передает ТАСС.

"Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС], такое, чтобы оно было наиболее коротким", – сказала Мэй.

Тереза Мэй

Напомним, ранее депутаты британского парламента также выступили против "жесткого" выхода страны из Союза, однако руководство ЕС предупредило страну, что повторные переговоры уже невозможны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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