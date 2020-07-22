Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года, – ВОЗ

В ВОЗ сделали предположение о времени начала массовой вакцинации от COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцинация от COVID-19 массово начнется не раньше 2021 года.

Как написала Correio, об этом сообщил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Он выразил оптимизм по поводу разработки вакцин от коронавируса, но призвал быть реалистами.

"Будучи реалистами, мы ускоряемся как можно быстрее, но мы должны принимать все меры предосторожности, чтобы получить безопасный результат. Если оценить ситуацию реально, вакцинация людей может начаться не раньше первой половины следующего года", – сказал Райан.

Исполнительный директор ВОЗ напомнил о важности иметь безопасную и эффективную вакцину, а также гарантировать широкий охват при ее производстве и распространении.

"Мы должны гарантировать справедливость в распространении препаратов”, – подчеркнул он.

Кроме того, Райан напомнил, что важно оценить, насколько та или иная вакцина будет справляться со своей главной целью, ведь препаратов со стопроцентной эффективностью нет.

“Я бы с удовольствием сказал вам, что через два или три месяца у нас появится вакцина и вирус исчезнет, но это нереально”, – подчеркнул представитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что глобальная вакцинация против нового коронавируса COVID-19 начнется в середине 2021 года.