Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что категорически против продления каникул или введения карантина в школах, и призвал продолжать учебный процесс, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

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По словам главы Беларуси, решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране, передает "БЕЛТА" (в Беларуси 20 апреля закончились каникулы в школах).

"ОРВИ у нас уже почти на нуле... Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться. Я понимал, что многие сразу детей в школу не отправят. Хорошо, настаивать не будем – нельзя, это его ребенок, я как отец это понимаю. Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс", – сказал Лукашенко, общаясь с работниками бобруйского предприятия "Славянка".

Он также признал, что был против продления каникул, и пожаловался, что граждане якобы перекладывают всю ответственность на него.

"Такая практика у нас уже в стране: кто виноват, не виноват – это президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил, но сказал, что категорически против", – сказал глава страны.

Кроме того, Лукашенко выступил против обязательного ношения масок школьниками. Он заявил, что те, кто заставляет детей пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", – сказал Лукашенко.

Лукашенко выступил против карантина и масок в школах Коллаж

Напомним, по официальным данным в Беларуси 6 264 подтвержденных случаев COVID-19, среди которых 51 летальный.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Министерство обороны Беларуси заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад на 9 мая в стране несмотря на пандемию.

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