Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну не будут пускать граждан, которые уехали за границу после предупреждения властей о пандемии нового коронавируса COVID-19.

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Такое заявление глава Беларуси сделал на совещании во Дворце независимости, передает "Белта". Лукашенко предложил беларусам оставаться там, куда они поехали (чтобы посмотреть видео совещания, поскролльте новость вниз).

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали.

Бродят, ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошёл туда и сиди там", – сказал он.

Александр Лукашенко Коллаж

Президент также потребовал от руководителей госорганов разобраться с возвращением белорусов из Индии. Многие жители страны, как пояснил Лукашенко, купили билеты на российские рейсы через Москву, но их не пускают на борт.

"Наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолёты, но их просто выпихывают из салона самолёта, не берут на борт.

Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощённо "мы пошлём чартер и заберём". У человека есть билет, человека надо доставить туда, куда у него билет. Там билеты до Москвы, а с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей. Да, мы можем забрать с Индии, но кто будет компенсировать человеку эти билеты, и чартерам за полёты", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы отреагировали на заявление Лукашенко двояко, некоторые поддержали лидера Беларуси, тогда как многие считают, что правильно действует в период пандемии президент Украины Владимир Зеленский.

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