Лукашенко пригрозил протестующим расправами и заявил, что не отступит. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами о расправах в адрес протестующих.

На встрече с МВД страны он отметил, что ему уже некуда отступать и заявил, что не собирается сбегать и отказываться от власти, передает "БЕЛТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они (протестующие. – Ред.) их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает "фашистские" знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – угрожающе заявил Лукашенко.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", – добавил он.

Кроме того, Лукашенко обвинил белорусов, которые борются за демократию в стране, в том, что они якобы следуют методичкам "цветных революций". На эти действия, по его словам, силовики должны реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Что касается его дальнейших действий, то незаконно избранный белорусский президент отметил, что прожил достаточно в этой жизни и никуда бежать не собирается. Кроме того, он прокомментировал заявления о закате его политической карьеры.

"Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу", – высказался Лукашенко.

"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул", – подытожил он.

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