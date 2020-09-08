Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующей будет Россия

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, считает, что его свержение будет иметь разрушительные последствия.

В интервью российским пропагандистам политик сказал, что если он "рухнет", то за ним "покатится вся система и вся страна". Слова Лукашенко были приведены в эфире российского "Первого канала".

"Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы. Ну может, кто-то бы подставил свое могучее плечо", – сказал он, очевидно, намекая на РФ.

Лукашенко также заявил, что "если Беларусь рухнет, следующей будет Россия".

Президент Беларуси. БелТа

Запись интервью с Лукашенко. БелТа

"Сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята ОМОНовцы и прочие-прочие – те, кто со мной рядом... Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать", – заявил политик.

Он добавил, что у него нет "миллионов и миллиардов". "Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", – сказал Лукашенко.

Интервью политика с росСМИ. БелТа

Лукашенко встречает россиян. БелТа

Журналисты. БелТа

Лукашенко во время записи интервью. БелТа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лукашенко дал большое интервью топовым российским пропагандистам Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну.

Примечательно, что беседа с рупорами Кремля нигде не транслировалась. Встреча состоялась в Минске во Дворце независимости.

В интервью Лукашенко среди прочего прокомментировал ситуацию с исчезновением члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Он заявил, что женщина якобы хотела сбежать в Украину к сестре.

Политик также сказал, что не намерен отказываться от власти. Якобы лишь он может сберечь страну.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!