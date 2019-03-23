Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото

Сотни тысяч британцев вышли на протесты в Лондоне с требованием нового референдума по Brexit (выходу Великобритании из Евросоюза).

Как передает ВВС, участники марша прошлись от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit", — сказали организаторы.

Отмечается, что петиция британцев к парламенту с требованием отменить Brexit набрала 4 миллиона подписей у утру субботы, 23 марта.

Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил готовность пойти на уступки, но при одном обязательном условии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!