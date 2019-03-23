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Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото

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Сотни тысяч британцев вышли на протесты в Лондоне с требованием нового референдума по Brexit (выходу Великобритании из Евросоюза).

Как передает ВВС, участники марша прошлись от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit", — сказали организаторы.

Отмечается, что петиция британцев к парламенту с требованием отменить Brexit набрала 4 миллиона подписей у утру субботы, 23 марта.

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Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в минувшую среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил готовность пойти на уступки, но при одном обязательном условии.

Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото
Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit: подробности и фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

  • 25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

  • По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

  • Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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Тема
Выход Великобритании из ЕС
Место
АнглияЛондон
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Harvey Angela
Harvey Angela
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на добу, а заробіток може бути більше зз час0м ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Все расейские усилия по развалу ЕС, тонны денег и спаленные агенты - идут по пизде! Вот ответ народа Британии кацапской дряни !
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Париж...Лондон...Киев...А в Москве тишь и благодать
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Сидоров Андрей, "...а на кладбище всё спокойненько..."
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