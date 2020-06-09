Лето длиннее, а зима короче: ученый предупредил о глобальном изменении климата

Анализ тенденций изменения климата показал, что глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.

Об этом сообщил исследователь Университета Аляски, климатолог Брайан Бреттшнайдер в материале для Washington Post. Проанализировав данные тридцатилетних циклов 1960-1989 и 1990-2019 годов, исследователь пришел к выводу, что количество дней с высокой температурой в течение последних 30 лет увеличилось, а с низкой – наоборот.

Так, в США и Канаде лето теперь продолжается в среднем на неделю дольше.

Ученый предупредил о глобальном изменении климата

Исследователь отметил, что, чем ближе к океану, тем дольше держатся высокие температуры. Это вполне логично, учитывая то, что океаны стали существенно теплее последнее время и имеют значительное влияние на климат, отметил исследователь.

Наблюдается и так называемый "островной эффект городской жары" – температура воздуха в городах и пригородах выше, чем в междугородном пространстве. Это связано с дорожным покрытием.

По словам Бреттшнайдера, зимой эти изменения более заметны. Холодные дни в США и Канаде, например, в последние 30 лет продолжаются в среднем на 15 дней меньше, чем в предыдущей тридцатилетний период.

Новый климат может вызвать засуху в определенных регионах и тянуть за собой увеличение расходов на систему охлаждения в городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо меняется климат. Из-за этого многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам.

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