Путин опять стал "царем горы" - Радзиховский

Президент России Владимир Путин очень трепетно относится к своему рейтингу. Последняя встреча с президентом США и особенно совместная пресс-конференция с Дональдом Трампом, конечно же, сыграла в "плюс", но спустя несколько дней рядовые россияне забудут об этой победе.

Проблема в том, что у путинской России слишком много побед, слишком часто "Путин всех переигрывает", как уверяет кремлевская пропаганда, и победы обесцениваются, а личный рейтинг первого лица неизбежно снижается.

Что делать Путину? Начать новую победоносную войну? Открыть большой "украинский фронт"? Аннексировать Донбасс? Или радикально сменить риторику в отношении и Запада, и Украины, примерив на себя маску хорошего парня?

На эти и другие вопросы OBOZREVATEL ответил российский журналист Леонид Радзиховский. Первую часть интервью читайте здесь.

Google Images

- Война с Грузией 2008 года, война с Украиной с 2014 года, чемпионат мира по футболу, вероятно, преследовали цель, в том числе, и поднятия рейтинга Путина внутри страны. Правда, пенсионная реформа его немного подпортила. Будет ли Путин предпринимать шаги, чтобы вернуть заоблачные цифры своей поддержки?

- Я не думаю. Он, наверное, был бы рад. Путин очень трепетно относится к своему рейтингу. Может, на Валааме он молился, чтоб рейтинг вернулся.

Но как его вернешь, рейтинг-то? Встреча с Трампом, наверное, немножко рейтинг подтолкнет, но это такая мелочь, которую в России забудут через несколько дней. Тем более что российская пропаганда так истрепала внешнюю политику… Всё время, каждый день Россия одерживает великие победы, каждый день "Путин всех переиграл". Но когда каждый день великие победы, то это совершенно не влияет на людей.

Вот если бы помалкивали, а потом вдруг - "Вот мы с Трампом!" - тогда да, тогда это сработало бы.

Реальные события, которые могут вздернуть рейтинг? Я не представляю, что это может быть. Экономически ничего особо радостного впереди нет, но и особо ужасного ничего впереди нет. Вообще ничего нет. Не хуже и не лучше, чем всегда.

Воевать, еще что-то освобождать? Во-первых, нечего, во-вторых, это в России страшно не популярно.

Почему был так безумно популярен Крым? По двум причинам. Первая – потому что все в России считали, что Крым незаконно отняли у РФ, что просто идиот Хрущев своим глупым бессмысленным распоряжением взял и отдал. "У нас отняли наше". А второе – и главное - что это было без единого выстрела, что это прошло идеально. Отсюда пошли эти шутки о "вежливых людях" и так далее.

Нет такого народа, который бы такие победы не обожал. Но ввязываться в войну – это совсем другая история. Например, военные действия в Сирии, которые, в общем-то, не привели ни к каким массовым потерям – погибло несколько сот человек за два года. В масштабах 150-миллионной России это просто ноль, вообще ничего. Тем не менее, это непопулярная война, людям это не нравится.

Люди очень любят победы и очень не любят войну – дорогу к этим победам.

Сейчас в России психология совершенно пиаровская, шапкозакидательская. От всей Великой отечественной войны осталось одно 9 мая. "Гром победы, раздавайся!" О жертвах что-то бормочут скороговоркой – "со слезами на глазах" и так далее, но фактически никто это не воспринимает так. "Победа, победа, победа!" А какая победа? А вот просто победа.

- Вы не считаете, что аннексия Донбасса сегодня может повысить рейтинг Путина?

- Нет, не считаю. Я считаю, что это может вызвать тысячу новых неприятностей, которые абсолютно не нужны Путину. Если даже Трамп по совершенно непонятной причине вообще не отреагирует – "присоединяй, что хочешь", - то очень остро отреагирует Европа. Уж, по крайней мере, крайне остро на это отреагирует Польша, Германия, а значит, Россия получит новый виток санкций.

Только-только всё начало утихать, только-только всё стало более или менее нормально. Санкции никто не отменил, но оказалось, что в обход санкций прекраснейшим образом и отношения налаживаются, и торгуют. Санкции – это не сплошной забор. Это очень узкий сегмент, можно его обходить и действовать.

Так что всё более-менее налаживается, Путин опять стал "царем горы", и вдруг – на тебе! Опять повалятся санкции.

Новости Санкции ЕС против строителей Крымского моста поддержали еще несколько стран

У России была бы краткая вспышка безумного военного энтузиазма. Если бы получилось так, как с Крымом – если бы Донбасс присоединили без единого выстрела, без жертв. Да, была бы небольшая вспышка, но, в отличие от Крыма, Донбасс – не российская мечта. Все знают, что там всё разорено, развалено, надо всё восстанавливать, надо вбухивать огромные деньги. Кроме того, там живет 2-3 миллиона человек, которые находятся в тяжелом положении. Сейчас, когда пенсионная реформа, когда и так ситуация тяжелая, повесить и их себе на шею? Ни у кого это восторга не вызовет. Это первое.

Второе. Даже если бы не началась массированная война, это вряд ли. Но эти самые добровольческие батальоны, какие-то партизанские действия и прочее – какая-то хрень бы обязательно пошла. Ну и кому это в России понравится?

Наоборот, я думаю, что сейчас способ повысить свой рейтинг для Путина – прямо противоположный. Если в 2014 году Путин повышал свой рейтинг, грохнув кулаком по столу и сказав: "я здесь хозяин, и плевать нам на всех европейцев", то сейчас он в гораздо меньшей степени, но может повысить свой рейтинг, улыбнувшись внутрь страны и сказав: "Вот видите? Я всех переиграл. Кто был прав в 2014 году – украинцы, либералы, демшиза (оскорбительное слово, образованное из двух слов – "демократия" и "шизофрения") или я? Я был прав".

"Прошло 4 года. И что? Ко мне на полусогнутых бегают все эти меркели, макроны, трампы. Ну, не отменили санкции, ну и черт с ними. Психологически кто хозяин? Я хозяин. Реально они ко мне ездят? Ездят. Признают? Признают. Говорят более чем вежливо? Более чем вежливо. Я хозяин. Я победил. Без единого усилия.

А теперь, когда я победил, когда я одержал психологическую политическую победу, конечно, давайте налаживать отношения. Чего мы с ними ругаемся? Ясно, мы ни на микрон не уступим свои интересы, суверенитет, бла-бла-бла, но сначала я был победителем грубым и сильным, а теперь я буду победителем милостивым и широким.

Давайте налаживать отношения с Западом. Да что с Западом? Давайте с Украиной налаживать отношения! Какие проблемы? В следующем году у них выборы президента. Ну и отлично! Будет новый президент, и мы с ним будем дружить. Ну, они не будут согласны с Крымом. Ну и что? Мало ли кто с чем не согласен".

Новости Евросоюз ввел персональные санкции за выборы Путина в Крыму

Вот такой образ – "Владимир грозный" меняется на "Владимира Милостивого", наступление меняется на разрядку. Такой пиар-образ, за которым на самом деле опять ничего не стоит, продать можно.

Это никогда не будет сопровождаться разрядкой внутри страны – перестройкой и так далее – это абсолютно невозможно. Потому что, если он начнет послабление внутри страны, то ему конец, режим полетит.

Поэтому послабления внутри страны не будет никогда, а разрядка во внешнем мире была бы сегодня в России популярна. Только что прошел чемпионат мира, и людям понравилось. "А чего мы дулись как мышь на крупу? Приехали иностранцы, нормальные люди, такие же, как мы. Всё отлично. Чего нам дальше ругаться?"

Людям это нравится.

- Как вы оцениваете вероятность того, что Путин, Кремль изменит свою риторику в таком ключе?

- Я не пиарщик Путина, я в администрации президента не работаю, но с точки зрения здравого смысла это вполне логичный ход. Поскольку всё это не более чем трёп, то это легко сделать. Усилий ведь никаких не надо. Просто все эти истерики в телевизоре чуть-чуть поворачивают голову. Они же не перестанут ругать Запад, потому что, если мы перестаем ругать Запад, возникает вопрос: а что у нас вообще есть за душой?

Ругать Запад мы будем, но одновременно мы будем снисходительно потрепывать его по плечу и говорить: "Ну, они же признали нашу правоту? Признали. Просто они малышня какая-то – все эти макроны, меркели. А Путин – взрослый, умный, сильный. Вот давайте к малышам относиться так, как они того заслуживают".

Вот линия, которую пропаганда легко может проводить.