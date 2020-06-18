Лечил поцелуями: в Индии от коронавируса погиб "черный маг"
В Индии от COVID-19 погиб "черный маг"
В индийском штате Мадхья-Прадеш от COVID-19 скончался мужчина, утверждавший, что с помощью "темной магии" может излечить этот недуг.
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Как сообщает The Star, мужчина, которого называли "баба" (так в Индии обращаются к уважаемым духовным деятелям), обещал излечить COVID-19 с помощью поцелуя руки.
Согласно заявлению властей, из-за этих сеансов "магии" заразились еще 24 человека в районе Ратлам, а сам мужчина погиб 4 июня от коронавируса. При этом, с ним контактировали как минимум 50 человек, так что количество зараженных может возрасти.
Теперь около 150 жителей окрестных домов находятся на карантине.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии представители компании Patanjali Ayurveda Limited заявили, что разработали лекарство против COVID-19.