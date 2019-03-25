"Крым-не наш": Окара рассказал о расколе среди жителей России

Оккупированный Крым перестал быть сакральным для россиян, из-за чего общество разделилось надвое.

Такое мнение "Фактам" высказал российский политолог Андрей Окара, отметив, что даже торжества на пятилетие аннексии полуострова не оживило "крымскую эйфорию".

"Ситуация вокруг Крыма стала за последние годы универсальным моральным камертоном - своеобразным "крымским нравственным императивом". Крым разделил российское общество на две очень неравные категории: те, которые "Крым-наш", и те, которые "Крым-не наш". И даже сложился феномен, который в политологии уже закрепился как устойчивый термин - "посткрымский авторитарный консенсус". И вот теперь он распадается, доверие к власти падает, запрос на социальную справедливость зашкаливает", – отметил он.

Окара подчеркнул, что согласно опросам, россияне назвали открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста важнейшими событиями 2018 года.

"И у очень малого количества людей есть осознание причинно-следственной связи между этими двумя событиями. То есть далеко не до всех еще дошло, что за "Крым-наш" приходится платить — и очень серьезные деньги", – отметил он.

Политолог добавил, что сейчас жизнь в регионах России продолжает ухудшаться.

"Но это не сработало и не повлияло. Для людей в регионах, особенно в деревнях и в райцентрах, жизнь все ужаснее, а пенсия для многих - последняя соломинка. Пенсионеры во многих регионах, в местах, далеких от больших городов - это фактически по местным меркам средний класс и даже иногда привилегированное сословие, имеющее гарантированный доход. Ну, в Москве, конечно, все иначе", – резюмировал эксперт.

Оккупация Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подсчитали, во сколько обошелся захват Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram