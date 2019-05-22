Кровавые выборы в Индонезии: в массовых протестах погибли 6 человек, сотни раненых

В ходе протестов в столице Индонезии Джакарте, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, погибли шесть человек, 200 – пострадали.

Как сообщает газета Straits Times со ссылкой на губернатор Джакарты Аниса Басведана, Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером, 21 мая, завершила подсчет голосов после выборов.

Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.

AFP

REUTERS

REUTERS

AFP

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Полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен сторонников Субианто, не согласных с результатами выборов и протестовавших перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Баваслу) в центральном районе Джакарты.

"Пока что погибли 6 человек...Больница Таракан получила наибольшее число пациентов с утра. Около 80 раненых протестующих были доставлены этим утром. Между тем, около 70 раненых протестующих были госпитализированы в больнице Пелни", - передает газета слова губернатора, который отметил, что всего 200 человек получили ранения.

Басведан также призвал протестующих выступать "мирно и организованно", а сотрудников правоохранительных органов "проявлять сдержанность, чтобы избежать любых нежелательных конфликтов с протестующими".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии выборы состоялись 17 апреля. За посты президента, вице-президента, депутатов парламента и должности в местных органах управления боролись около 245 тысяч человек. На некоторых участках подсчет длился более 24 часов подряд.

В ходе всеобщих выборов умерли минимум 295 сотрудников избиркома, которые занимались подсчетом голосов. Еще более 2,15 тысяч человек почувствовали недомогание. Подсчет голосов, в котором участвовали около семи млн человек, велся вручную в условиях сильной жары на более чем 800 тыс. избирательных участках.

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