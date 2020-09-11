Лукашенко не удалось оболванить молодое поколение Беларуси, – Кравчук

Александру Лукашенко, который занимал пост главы Беларуси пять сроков подряд, за все время президентства не удалось "оболванить" молодежь.

Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Первый президент Украины 11 сентября выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик сказал, что белорусские активисты удивляют его своей позицией, волей и решимостью. Он сказал, что верит: эти люди доведут начатое до конца.

"26 лет Лукашенко при власти. 26 лет! За это время, казалось бы, он уже оболванил полностью молодое поколение Беларуси. Не вышло! Народ восстал", – сказал Кравчук.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова якобы является агентом влияния Кремля, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

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