Коронавирусом заразились более 27 млн по всему миру: статистика на 7 сентября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,2 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 231 553 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 91 тыс., в США – 31 тыс., а также в Бразилии – 14 тыс.

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Коронавирусом заразились более 27 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 135 894 человек. Умерли 2 846 пациентов, выздоровели – 62 227 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,4 млн), Бразилия (более 4,1 млн) и Индия (больше 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24 место.

Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 7 сентября. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 7 сентября:

01:25 – За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 14 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 6 сентября число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4905 человек. Накануне сообщалось о смерти 13 больных.

00:05 – Вспышку коронавируса зафиксировали в Германии на одном из мясокомбинатов. У 14 сотрудников мясоперерабатывающей компании в городе Хаттен (южнее Ольденбурга) выявлен коронавирус нового типа.

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