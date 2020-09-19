В Великобритании рекордно выросло количество больных COVID-19

В Великобритании выявили рекордное за четыре месяца количество новых случаев коронавируса – 4 422 за сутки.

Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 390 358. За день скончались еще 27 инфицированных, всего умерших – 41 759, пишет Daily Mail.

При этом в Северной Ирландии за последний 24-часовой отчетный период было зарегистрировано еще 222 новых заболевших. Всего в регионе заразились 9 165 человек, в том числе 913 – за последние семь дней.

Журналисты отметили, что на прошлой неделе британская система тестирования подверглась тщательной проверке на фоне сообщений о том, что врачи, медсестры и люди, живущие в наиболее пострадавших городах страны, не могут получить тесты на COVID-19.

По словам премьера Бориса Джонсона, стране грозит ужесточение карантина. В статье указывается, что в росте заболеваемости политик обвинил британскую общественность. При этом ранее Джонсон неоднократно призывал людей вернуться к своим рабочим местам и поесть в пабах и ресторанах, чтобы оживить экономику Великобритании.

Премьер также объявил о начале второй волны COVID-19 в Британии и других странах Европы.

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что ультрафиолетовые волны длиной в 222 нанометра способны уничтожить COVID-19.