В Мексике и Китае выпал град, форма которого очень напоминает коронавирус COVID-19. Необычное природное явление напугало многих людей, и они увидели в нем знаки свыше.

Как пишет Daily Mail, первыми "коронавирусный" град заметили жители муниципалитета Монтеморелос, в северном мексиканском штате Нуэво-Леон. Люди делились фото в соцсетях и писали, что так Бог решил напомнить о необходимости оставаться дома или же отправил человечеству символическое послание.

Спустя некоторое время подобное фото в своем Twitter опубликовала и жительница китайского города Циндао Арлен Ли."Какой град прошел ночью в Циндао", – подписала она снимок.

Однако метеоролог и консультант Всемирной метеорологической организации (ВМО) Жозе Мигель Винас сказал, что градины, напугавшие людей, на самом деле были довольно нормальными.

"Внутри бури град начинает образовываться в виде небольшой сферической формы и накапливает слои льда сверху. Во время сильного шторма, когда град уже достаточно большой и разбивается вдребезги, многие из частичек сливаются воедино, разбивая друг друга и образуя ледяные шипы", – объяснил он.

What a hailstone last night in Qingdao!!!💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP