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20 мая • обновлено в 08:04
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"Коронавирусный" град прошелся по планете и испугал людей. Фото уникального явления

1.8т
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В Мексике и Китае выпал град, форма которого очень напоминает коронавирус COVID-19. Необычное природное явление напугало многих людей, и они увидели в нем знаки свыше.

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Как пишет Daily Mail, первыми "коронавирусный" град заметили жители муниципалитета Монтеморелос, в северном мексиканском штате Нуэво-Леон. Люди делились фото в соцсетях и писали, что так Бог решил напомнить о необходимости оставаться дома или же отправил человечеству символическое послание.

"Коронавирусный" град в Мексике

"Коронавирусный" град в Мексике

Daily Mail

"Коронавирусный" град в Мексике

"Коронавирусный" град в Мексике

Daily Mail

"Коронавирусный" град в Мексике

"Коронавирусный" град в Мексике

Daily Mail

Спустя некоторое время подобное фото в своем Twitter опубликовала и жительница китайского города Циндао Арлен Ли."Какой град прошел ночью в Циндао", – подписала она снимок.

Однако метеоролог и консультант Всемирной метеорологической организации (ВМО) Жозе Мигель Винас сказал, что градины, напугавшие людей, на самом деле были довольно нормальными.

"Внутри бури град начинает образовываться в виде небольшой сферической формы и накапливает слои льда сверху. Во время сильного шторма, когда град уже достаточно большой и разбивается вдребезги, многие из частичек сливаются воедино, разбивая друг друга и образуя ледяные шипы", – объяснил он.

"Коронавирусный" град в Китае

"Коронавирусный" град в Китае

Twitter Арлен Ли

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января, после четырех месяцев масштабных пожаров, в Австралии выпал аномальный град размером с теннисный мяч. Природное явление длилось недолго, однако нанесло существенный ущерб. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Мексика
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