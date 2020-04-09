Коронавирус завозят из России: в Китае забили тревогу из-за новой волны COVID-19

В Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Более половины от общего числа последних зараженных – это граждане КНР, которые прибыли из РФ через северо-восточную сухопутную границу. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Почти все они приходятся на граждан КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ. Путь большинства этих людей лежал из Москвы через Владивосток.

В Китае забили тревогу из-за волны коронавируса из России

"Импортированный" вирус стал серьёзной угрозой для эпидемиологической обстановки в Китае после того, как властям удалось снизить распространение болезни строгим карантином.

В связи с опасностью новой волны COVID-19 китайское консульство призвало граждан воздержаться от поездок по маршруту, пролегающему по российской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.

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