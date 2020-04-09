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9 апреля • обновлено в 09:09
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Коронавирус завозят из России: в Китае забили тревогу из-за новой волны COVID-19

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В Китае забили тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

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Более половины от общего числа последних зараженных – это граждане КНР, которые прибыли из РФ через северо-восточную сухопутную границу. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Почти все они приходятся на граждан КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ. Путь большинства этих людей лежал из Москвы через Владивосток.

В Китае забили тревогу из-за волны коронавируса из России

В Китае забили тревогу из-за волны коронавируса из России

"Импортированный" вирус стал серьёзной угрозой для эпидемиологической обстановки в Китае после того, как властям удалось снизить распространение болезни строгим карантином.

В связи с опасностью новой волны COVID-19 китайское консульство призвало граждан воздержаться от поездок по маршруту, пролегающему по российской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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Бульба Остап
Бульба Остап
Чого в Московії в достатку - так це коронавірусу
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Ирина Фил
Ирина Фил
Нет, ну а чему удивляться, границы закройте. Сами в рашку навезли, теперь везут обратно.А если б в рашке отнеслись изначально серьезно к проблеме, то сейчас бы не делились друг с другом по второму кругу... Всем желаю здоровья!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Мир уже привык, что все дерьмо идет от Кремля, в котором воцарился кровавый диктатор пУтин
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2 из 5 ответов | показать все
Ирина Фил
Ирина Фил
Маринов Михаил, вот согласна абсолютно, но вирус все же из Китая полез. Как и многие другие вирусы подобного рода, нефиг жрать все,что шевелится...
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Маринов Михаил, так вот ты какое, ч м о ...))) https://www.facebook.com/people/Маринов-Михаил/100014096284275
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