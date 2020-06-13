Коронавирус в Египте вспыхнул с новой силой

В Египте, который объявил об открытии границ для туристов, зафиксировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией за сутки.

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В пятницу, 12 июня, в стране зарегистрировали почти 1,6 тыс. новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.

"Зафиксировано 1 577 новых положительных результатов тестов на коронавирус. Они обнаружены через процедуры отслеживания лиц, контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания умерли 45 человек", – сообщил представитель Министерства здравоохранения Халеда Мухагеда, передает "Главком".

Коронавирус в Египте

Власти Египта подчеркнули, что это рекордная цифра с начала эпидемии. Всего там заболели 41 303 человека, скончались – 1 422, вылечились – 25 946.

Минздрав призвал граждан придерживаться карантинных ограничений и носить медицинские маски или респираторы. Нарушителям режима грозит штраф до четырех тысяч египетских фунтов (примерно 6 600 гривен).

Ранее OBOZREVATEL писал, что:

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С 1 июня 2020 года Египет вводит визы для туристов. Теперь, чтобы отдохнуть на любом курорте страны будет необходимо оформить документ сроком на пять лет.

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