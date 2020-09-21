Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире: статистика на 21 сентября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 21 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,2 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 243 019 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 87 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 16 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 965 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли 3557 пациентов, выздоровели – 77 512.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,0 млн), Индия (больше 5,4 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе.
В Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.
Главное за 21 сентября:
Коронавирус в США пересек отметку в 7 млн зараженных
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