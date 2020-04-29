Главная Новости
29 апреля • обновлено в 09:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус поразит миллиард человек: ученые дали неутешительный прогноз

3.7т
Читать материал на украинском

За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если более сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому выводу пришла неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (International Rescue Committee). Об этом говорится в ее заявлении на сайте IRC.

В частности, там выразили убеждение, что без неотложных действий уже в ближайшие недели в странах, находящихся в уязвимом положении и страдающих от войны, а это Афганистан, Йемен, Сирия и т. д., количество жертв COVID-19 увеличится до 3,2 млн человек. Тогда как в целом количество инфицированных в мире может возрасти до 500 млн или даже 1 млрд человек.

Коронавирусом может заразиться 1 млрд человек в мире

Коронавирусом может заразиться 1 млрд человек в мире

По совам исследователей, такой вывод базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона.

"Эти числа должны стать предупреждением: полный, разрушительный и несоразмерный вес этой пандемии до сих пор не ощутим вполне в наиболее неустойчивых и разбитых войной странах мира. Мы все еще находимся в критическом временном периоде, чтобы успеть предпринять меры-предупреждения на ранних стадиях распространения коронавируса во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее развитие пандемии во всем мире", – заявил руководитель IRC Дэвид Милибэнд.

Кроме этого, в заявлении организации акцентируется внимание на том, что одной из главных проблем уязвимых стран является отсутствие необходимой медицинской системы и оборудования для лечения больных COVID-19, а также сокрытие реальных данных о количестве зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса COVID-19 в мире может полностью закончиться 26 ноября 2020 года. Однако, согласно прогнозу ученых из Сингапура, ее снижение до минимума возможно уже к 29 мая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Ось жеж паразит!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги