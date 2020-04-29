Коронавирус поразит миллиард человек: ученые дали неутешительный прогноз

За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если более сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении.

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К такому выводу пришла неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (International Rescue Committee). Об этом говорится в ее заявлении на сайте IRC.

В частности, там выразили убеждение, что без неотложных действий уже в ближайшие недели в странах, находящихся в уязвимом положении и страдающих от войны, а это Афганистан, Йемен, Сирия и т. д., количество жертв COVID-19 увеличится до 3,2 млн человек. Тогда как в целом количество инфицированных в мире может возрасти до 500 млн или даже 1 млрд человек.

Коронавирусом может заразиться 1 млрд человек в мире

По совам исследователей, такой вывод базируется на моделях и данных Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа Лондона.

"Эти числа должны стать предупреждением: полный, разрушительный и несоразмерный вес этой пандемии до сих пор не ощутим вполне в наиболее неустойчивых и разбитых войной странах мира. Мы все еще находимся в критическом временном периоде, чтобы успеть предпринять меры-предупреждения на ранних стадиях распространения коронавируса во многих из этих стран и предотвратить дальнейшее развитие пандемии во всем мире", – заявил руководитель IRC Дэвид Милибэнд.

Кроме этого, в заявлении организации акцентируется внимание на том, что одной из главных проблем уязвимых стран является отсутствие необходимой медицинской системы и оборудования для лечения больных COVID-19, а также сокрытие реальных данных о количестве зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса COVID-19 в мире может полностью закончиться 26 ноября 2020 года. Однако, согласно прогнозу ученых из Сингапура, ее снижение до минимума возможно уже к 29 мая.

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