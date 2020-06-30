Количество случаев заражения американцев COVID-19 может вырасти до 100 тысяч в день, – главный инфекционист США

Жителям США нельзя полагаться на создание доступной вакцины от COVID-19. Вместо этого необходимо соблюдать карантинные меры, иначе количество ежедневных случаев заражения может вырасти до 100 тысяч.

Как сообщает Reuters, об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, выступая в Сенате во вторник, 30 июня. Он отметил, что наличие безопасной и эффективной вакцины – это чрезвычайно важно, но нет никаких гарантий, что она появится.

"Чрезвычайно важно иметь безопасную и эффективную вакцину, доступную каждому в стране. Но у нас нет никаких гарантий на это", – сказал он.

Фаучи также отметил, что сейчас ежедневно в стране появляется примерно по 40 тысяч больных COVID-19. Однако если многие люди не начнут соблюдать карантинные меры, то это количество может возрасти и до 100 тысяч в день.

"Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 000 случаев заражения в день, если не изменим ситуацию. И я очень обеспокоен", – заявил он.

Свои слова он подтвердил сообщениями от медработников, что молодые американцы часто пренебрегают карантинными мерами. Также беспокойство вызывает празднование Дня независимости, которое состоится 4 июля. В этот день многие американцы по традиции выбираются на пляжи и кемпинги, что может спровоцировать рост заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская медицинская компания Anges Inc. заявила о старте клинических испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.