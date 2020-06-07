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7 июня • обновлено в 17:27
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Китай саботирует разработку вакцины от коронавируса – США

1.9т
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Американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы пытается "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе.

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Об этом он заявил в интервью BBC. Скотт сообщил, что имеет доказательства этого, однако пока не может их обнародовать и назвать источник. Он считает, что китайские власти пытаются замедлить разработку вакцины на Западе, так как хотят доминировать в мире.

Китай саботирует разработку вакцины от коронавируса – США

Китай саботирует разработку вакцины от коронавируса – США

По словам сенатора, если Великобритания или США первыми разработают вакцину, то они поделятся ею со всем миром, в то время как Китай не сделает этого.

Напомним, что ранее Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США сообщило, что американская разведка нашла причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае. Как считают в США, Пекин сделал это для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных.

Американский президент Дональд Трамп называл коронавирус "подарком из Китая" и угрожал, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

  • В отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

  • Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

  • Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.

  • Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

  • Вскоре американский лидер заявил, что не верит, будто Китай мог намеренно начать распространение коронавируса. Вероятно, добавил он, это случилось из-за "некомпетентности".

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
США
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

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