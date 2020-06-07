Американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы пытается "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе.

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Об этом он заявил в интервью BBC. Скотт сообщил, что имеет доказательства этого, однако пока не может их обнародовать и назвать источник. Он считает, что китайские власти пытаются замедлить разработку вакцины на Западе, так как хотят доминировать в мире.

Китай саботирует разработку вакцины от коронавируса – США

По словам сенатора, если Великобритания или США первыми разработают вакцину, то они поделятся ею со всем миром, в то время как Китай не сделает этого.

Напомним, что ранее Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США сообщило, что американская разведка нашла причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае. Как считают в США, Пекин сделал это для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных.

Американский президент Дональд Трамп называл коронавирус "подарком из Китая" и угрожал, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

В отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.

Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

Вскоре американский лидер заявил, что не верит, будто Китай мог намеренно начать распространение коронавируса. Вероятно, добавил он, это случилось из-за "некомпетентности".

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