Катастрофа самолета МАУ: Украина будет решать вопрос с компенсациями от имени всех стран

Украина будет вести переговоры о компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины Boeing 737 в Иране от имени всех пяти стран, чьи граждане находились на борту.

Об этом 17 февраля на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Слово и дело". Он уточнил, что речь идет о нескольких выплатах.

Авиакатастрофа в Иране: Украина договорится о компенсациях за все страны

"Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено, включая Иран", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Также Пристайко подчеркнул, что выплаты будут осуществлены и страховой компанией, и иранским правительством.

"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", – сказал глава МИД.

Между тем, в понедельник, 17 февраля, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как сообщает пресс-служба СНБО, встреча состоялась в Тегеране.

Секретарь СНБО Алексей Данилов hvylya.net

Шамхани заявил, что Иран готов к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы.

Данилов сказал, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы. Особенно он акцентировал внимание на первоочередной необходимости исследовать все "черные ящики", уточнив, что у Украины есть все необходимые для этого технические и научные возможности.

"Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", – сказано в сообщении СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!