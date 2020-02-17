Катастрофа самолета МАУ: Украина будет решать вопрос с компенсациями от имени всех стран

Украина будет вести переговоры о компенсации родным погибших в результате авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины Boeing 737 в Иране от имени всех пяти стран, чьи граждане находились на борту.
Об этом 17 февраля на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Слово и дело". Он уточнил, что речь идет о нескольких выплатах.
Авиакатастрофа в Иране: Украина договорится о компенсациях за все страны
"Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено, включая Иран", – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Также Пристайко подчеркнул, что выплаты будут осуществлены и страховой компанией, и иранским правительством.
"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", – сказал глава МИД.
Между тем, в понедельник, 17 февраля, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как сообщает пресс-служба СНБО, встреча состоялась в Тегеране.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
hvylya.net
Шамхани заявил, что Иран готов к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы.
Данилов сказал, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы. Особенно он акцентировал внимание на первоочередной необходимости исследовать все "черные ящики", уточнив, что у Украины есть все необходимые для этого технические и научные возможности.
"Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", – сказано в сообщении СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев.
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не может расшифровать информацию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном 8 января, но не передаст их другим странам.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.