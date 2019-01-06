''Кара Божья'': человек Путина пристыдил Россию из-за Томоса

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, назвал получение Украиной Томоса "карой божьей" для РФ.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook. "Это кара Божья русскому народу за то, что в 2014 смотрели, как русские города, и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России" – написал он.

Он призвал Россию "защитить" свою веру. "Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам", – заявил Марков.

Сергей Марков ТАСС

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