''Кара Божья'': человек Путина пристыдил Россию из-за Томоса

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, назвал получение Украиной Томоса "карой божьей" для РФ.
Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook. "Это кара Божья русскому народу за то, что в 2014 смотрели, как русские города, и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России" – написал он.
Он призвал Россию "защитить" свою веру. "Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам", – заявил Марков.
Сергей Марков
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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