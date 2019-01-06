МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Кара Божья'': человек Путина пристыдил Россию из-за Томоса

4.6тЧитать материал на украинском

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, назвал получение Украиной Томоса "карой божьей" для РФ.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook. "Это кара Божья русскому народу за то, что в 2014 смотрели, как русские города, и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России" – написал он.

Он призвал Россию "защитить" свою веру. "Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам", – заявил Марков.

Новости
''С похмелья пишут о грехах?'' РосСМИ стало посмешищем из-за слов о Томосе

Сергей Марков

Сергей Марков

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Сергей МарковВладимир Путин
Место
Россия
Теги
Томосединая церковь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
37
19
Смешно
1
Интересно
1
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапопидары, у вас в Залесье была своя - Болотная вера и молились вы Водяному и квакающим жабам. Так восстанавливайте же свою древнюю болотную веру: Водяной, Кикимора, жабы - это и есть персонажи вашей веры, это им молился Иванушка-дурачок, олицетворяющий в ваших сказках кацапорылое быдло, это ваша столица названа в честь жабьего квакания: Мос-КВА! Теперь вы понимаете, что не имеете к православию и христианству никакого отношения! Слушайте Маркова, возрождайте свою Болотную веру, защищайте ее и тогда ваши дети будут молиться вашим болотным богам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ватный долбо@б...тут даже объяснять ничего не нужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кацапо Йобик
Кацапо Йобик
странно, а до вчера Иисус был руССким раз ему молятся на паРаше?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги