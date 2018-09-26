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''Кампания ненависти!'' Глава МИД Венгрии пожаловался пропагандистам Кремля на Украину

2.3тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии для российских пропагандистов заявил, что Украина якобы ведет политику ущемления венгров, нарушая международное право и демонстрируя свою ненависть к ним (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так он ответил на вопрос рупора Кремля Евгения Попова перед заседанием Генассамблеи ООН о том, как Будапешт намерен решать конфликт с Украиной из-за языкового вопроса и скандала с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье. Сюжет с комментарием Сийярто показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Вы знаете, это кампания ненависти против венгров, которую проводят в Украине. Украина нарушает международные правила и международное право. Это про закон о языке, который нарушает права венгерского и других меньшинств. Мы призываем украинцев выполнять международные нормы и не нарушать права венгров, которые гарантированы международным правом", — нагло высказался глава венгерского МИД.

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Кроме того, он заявил, что 26 сентября намерен серьезно обсудить этот вопрос с украинским коллегой Павлом Климкиным, и язвительно пообещал, что встреча будет "захватывающей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявил, что во время встречи с Сийярто на Генассамблее ООН в Нью-Йорке поднимет вопрос о высылке венгерского консула в Берегово из-за грандиозного скандала с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.

Персоны
Петер СийяртоПавел Климкин
Место
Венгрия
Объект
ООН
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ещё одна )(уйловская подстилка, срань очкастая. За международное право заблеял. А паспорта венгерские раздавать на территории Украины, тем самым нарушая законы государства - это как соотносится с международным правом?
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