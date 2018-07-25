"Как в Рейхе": скандальный ведущий признал сходство путинской России с нацистами

Скандально известный кремлевский пропагандист, радиоведущий Армен Гаспарян случайно признал сходство современной России с нацистским Рейхом.

Опрометчивое высказывание он допустил, призывая своих сограждан не критиковать инициативу Министерства обороны РФ об изъятии автомобилей у гражданских лиц для своих нужд. Обличающий пост Гаспарян обнародовал в Twitter, однако спустя некоторое время удалил его.

"Опять истерика. Минобороны предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения. Это — нормальная практика. Изучите вопрос на примере Второй мировой. Даже не СССР. Поинтересуйтесь, как было в Рейхе", — написал он.

Однако до уничтожения данного сообщения, сделанного, вероятнее всего, после указаний из Кремля, его успел заскринить журналист Аркадий Бабченко. Он в присущей ему манере предупредил российское общество о неумолимом приближении к судьбе гитлеровской Германии.

"Ну, я ж вам говорил, друзья мои, что ваш рейх будут кристаллизовывать. А вы мне никогда не верите. Кстати, Министерство обороны РФ уточнило, что на нужды армии первыми будут конфисковать автомобили, уже имеющие надписи "На Берлин", "На Вашингтон", "Т-34" и "Можем повторить". Ну, чтобы лишнюю краску не переводить", — со стебом отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продажный Гаспарян цинично оскорбил Украину, заявив, что считает ее первую государственность, полученную в 1917 году, умственно отсталым ребенком.