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Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

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В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира, в том числе в Украине, будут отмечать праздник Хэллоуин.

Однако с наибольшим размахом Хэллоуин празднуют в США. К празднику американцы применяют множество способов, чтобы придать жилью пугающий и одновременно нарядный вид. Они украшают дома тыквами, фигурами призраков, зомби и многими другими удивительными вещами.

Часто декорации американцев во время Хэллоуина очень масштабные и восхищают изобретательностью. Издание Bored Panda сделало подборку самого удачного оформления домов и улиц на жуткий праздник.

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Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как украсить дом к Хэллоуину: появились жуткие фото

boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в честь Хэллоуина 27 октября прошел парад зомби. Несколько сотен человек прошли по центру столицы. Участники акции были одеты в костюмы ведьм, зомби, чертей и другой нечистой силы.

Читайте все новости по теме "Хэллоуин" на OBOZREVATEL.

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