Как коронавирус "вырвался" из Китая? Трамп выступил с новым громким заявление

Президент США Дональд Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что "вирус вырвался из Китая, возможно, из-за некомпетентности".

"Вероятно, они не знают, как это объяснить. Мы хотели действовать сообща и помочь им, но они не хотели совместной работы", – сказал Трамп.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения является "марионеткой" Китая несмотря на то, что Штаты намного больше денег направляют на ее финансирование.

Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что сделка с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. При этом американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

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