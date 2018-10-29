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Из ''черного списка'': выяснился показательный факт о рухнувшем Boeing 737

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Авиакомпания Lion Air, которой принадлежал рухнувший в Индонезии Boeing 737, была занесена в "черный список" (European Union's blacklist) в 2007 году.

Затем, в 2016 году, ее все же исключили из него, говорится в сообщении в Telegram-канале Hue. Отмечается, что "вряд ли это - хороший знак".

Также уточняется, что разбившийся самолет компания приобрела в августе этого года, он налетал только 800 часов.

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Причины крушения выясняются. Местные СМИ сообщают, что погода была ясной.

Из ''черного списка'': выяснился показательный факт о рухнувшем Boeing 737

Как сообщал OBOZREVATEL, индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек.

Место
Индонезия
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