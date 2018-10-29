Из ''черного списка'': выяснился показательный факт о рухнувшем Boeing 737

Авиакомпания Lion Air, которой принадлежал рухнувший в Индонезии Boeing 737, была занесена в "черный список" (European Union's blacklist) в 2007 году.

Затем, в 2016 году, ее все же исключили из него, говорится в сообщении в Telegram-канале Hue. Отмечается, что "вряд ли это - хороший знак".

Также уточняется, что разбившийся самолет компания приобрела в августе этого года, он налетал только 800 часов.

Причины крушения выясняются. Местные СМИ сообщают, что погода была ясной.

Как сообщал OBOZREVATEL, индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек.