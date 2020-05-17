Италия побеждает коронавирус: появилась свежая статистика

В Италии снизился суточный показатель смертности и количества новых заражений коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 145 человек, тогда как накануне сообщалось о 153.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 31 908.

В Италии снизился суточный показатель смертности от коронавируса

Количество новых случаев инфицирования составило 675, сутками ранее было 875.

Сообщается также, что за последние сутки из больниц выписали 2366 человек, накануне было 2605 выздоровлений. Общее число выздоровлений возросло до 125 176 человек.

На сегодня в Италии зафиксирован 68351 активный случай коронавируса. Из них госпитализированы более 10 тыс человек.

При этом всего с начала эпидемии вирусом Sars-CoV-2 в Италии заразились не менее 225 435 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 16 мая в Италии от коронавируса скончались 153 человека, что на тот момент являлось наименьшим показателем с начала карантина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал