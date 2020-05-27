Испания стала лидером антирейтинга в Европе: статистика по COVID-19 на 27 мая. Постоянно обновляется

Испания стала лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом (COVID-19). В стране зафиксировали 283 тысячи больных. Больше инфицированных в мире только в России – 362 тысячи и США – 1,7 млн человек.
За последние сутки, 26 мая, по миру больше всего новых случаев зарегистрировали в Мексике – 3 455 случаев, Бразилии – 2 147 и Южной Кореи – 40.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 21 584 человек. Умерли 644 пациентов, выздоровели – 7 575.
Всего в мире зафиксировали почти 5,7 млн случаев заражения COVID-19, погибших больше 352 тысяч.
Вакцину против COVID-19 начали испытывать на людях в Австралии.
Главное за 27 мая:
01:13 – Ученые выяснили, что носитель COVID-19 перестает быть заразным после 11 дней болезни.
00:42 – В Германии решили продлить ограничение на контакты для граждан до 29 июня. Ограничения касаются больших компаний – люди могут собираться в общественных местах не более 10 человек единовременно, также разрешено встречаться представителям двух семей, не более.
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