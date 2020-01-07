Иран признал армию США и Пентагон террористами: первые детали

Законодатели Ирана единогласно проголосовали за предложение признать армию США и Пентагон террористическими организациями в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство Tasnim News.

Общие положения и детали экстренного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.

Иран признал армию США и Пентагон террористами

Напомним, конфликт разгорелся из-за ракетного удара США, которым в аеропорту Багдада убили генерала Касема Сулеймани.

Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о выводе войск США из Ирака, однако Пентагон опроверг такое решение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram