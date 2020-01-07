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7 января • обновлено в 10:32
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Иран признал армию США и Пентагон террористами: первые детали

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Законодатели Ирана единогласно проголосовали за предложение признать армию США и Пентагон террористическими организациями в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство Tasnim News.

Общие положения и детали экстренного решения были одобрены на утреннем заседании парламента. Это предложение уже подписали 206 депутатов, в том числе члены председательствующей в парламенте фракции и Комиссии по бюджетной интеграции.

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Иран признал армию США и Пентагон террористами

Иран признал армию США и Пентагон террористами

Напомним, конфликт разгорелся из-за ракетного удара США, которым в аеропорту Багдада убили генерала Касема Сулеймани.

Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о выводе войск США из Ирака, однако Пентагон опроверг такое решение.

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Давно пора чурки не люди
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1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и прекрасно теперь США могут абсолютно законно сравнять этот клоповник чурок с землёй))))))
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Согласна! Поддерживаю!
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4
2
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, а как же трамнаш?
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2
1
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Кристина Стефанова, твоё согласие чушка определяющее было) смешное существо
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2
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