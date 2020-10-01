Илон Маск отказался от прививки против коронавируса

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной.

Об этом предприниматель заявил в в подкасте журналистки The New York Times Кары Свишер. Он объяснил свое решение тем, что он и его дети не входят в группу риска по заражению COVID-19.

Также Маск рассказал, что не обеспокоен выявлением в США более 7 млн случаев коронавируса, поскольку "все люди умирают".

Он также раскритиковал идею всеобщего карантинного режима, подчеркнув, что изолировать следует только людей из групп риска.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал основателя Microsoft Билла Гейтса "тупицей". Спор возник из-за коронавируса. Гейтс обвинил Маска в несерьезном отношении к пандемии.