"Х*йло закрой!" В эфире у Соловьева устроили скандал из-за Украины

В студии передачи топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева произошла жесткая стычка между двумя экспертами.

Она произошла во время обсуждения топовых украинских политиков. Скандал разгорелся на пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

Все началось с того, что путинский пропагандист, украинофоб Дмитрий Куликов прокомментировал ролик, на котором лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко играет в пинг-понг. Он упрекнул политика в том, что она делает это на каблуках.

"Так важно, в каких каблуках Юля играет в теннис? Вы что, женщина?" — возразил на его реплику политолог Андрей Окара.

Эти слова зацепили Куликова, и он набросился на оппонента с грубыми оскорблениями и ругательствами. "Слышь ты, хайло закрой! Я тебе сейчас объясню, кто здесь женщина! Хайло закрой!" — выкрикнул он. После этого накаляющуюся обстановку попытался сгладить ведущий программы Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в эфире у Соловьева поскандалили одиозный российский пропагандист Семен Багдасаров и украинский политолог Василий Вакаров. Их ссора также произошла из-за Украины. Все закончилось тем, что рупор Кремля обматерил и послал украинца.

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