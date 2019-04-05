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"Х*йло закрой!" В эфире у Соловьева устроили скандал из-за Украины

2.3тЧитать материал на украинском

В студии передачи топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева произошла жесткая стычка между двумя экспертами.

Она произошла во время обсуждения топовых украинских политиков. Скандал разгорелся на пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты Кремля

Пропагандисты Кремля

Скриншот видео

Все началось с того, что путинский пропагандист, украинофоб Дмитрий Куликов прокомментировал ролик, на котором лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко играет в пинг-понг. Он упрекнул политика в том, что она делает это на каблуках.

"Так важно, в каких каблуках Юля играет в теннис? Вы что, женщина?" — возразил на его реплику политолог Андрей Окара.

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Эти слова зацепили Куликова, и он набросился на оппонента с грубыми оскорблениями и ругательствами. "Слышь ты, хайло закрой! Я тебе сейчас объясню, кто здесь женщина! Хайло закрой!" — выкрикнул он. После этого накаляющуюся обстановку попытался сгладить ведущий программы Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в эфире у Соловьева поскандалили одиозный российский пропагандист Семен Багдасаров и украинский политолог Василий Вакаров. Их ссора также произошла из-за Украины. Все закончилось тем, что рупор Кремля обматерил и послал украинца.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Андрей ОкараВладимир СоловьевЮлия Тимошенко
Место
Россия
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
ХУйло закрой ))) На человеческом это значит на ПутЕна надеть намордник!
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