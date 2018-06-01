"Готовы в любой момент": Лукашенко о закрытии границы с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести контроль на границе, если Россия со своей стороны ее закроет.

Касательно формата присутствия пограничников между странами он заявил во время посещения погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе Брестской области страны, передает БелТА.

Лукашенко пообщался с представителями Государственного пограничного комитета, которые сообщили, что у Белоруссии на границе с РФ нет постоянных подразделений. А при необходимости они могут выдвигаться к кордону.

В свою очередь, с российской стороны находятся штатные подразделения ФСБ, которые фактически охраняют кордона. По словам Лукашенко, он не хочет видеть формализма в действиях белорусских служб.

Александр Лукашенко

"Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен. Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе", — отметил Лукашенко.

По его словам, границы являются пережитком прошлого. Этот вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.

"Они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, это их дело", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко рассказал, как вступление Украины в НАТО повлияет на Россию и Беларусь.