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24 апреля • обновлено в 19:10
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"Господь ударил по башке": Лукашенко рассказал, за что людей "наказали" коронавирусом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус COVID-19 появился, как наказание Богом для человечества.

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Об это он сообщил в пятницу, 24 апреля, на совещании с белорусскими министрами.

"Лозунг "Лес – наше богатство" вы еще из вашей памяти и из памяти людей не исключили. Лес как был нашим богатством, так и остался. Но к этому богатству мы относимся безобразно. Порой безобразно, а может быть, зачастую безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы не только жили гораздо лучше, но и вирусы нас бы не взяли", – сообщил Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Напомним, что Александр Лукашенко выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе. В частности, это касается и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко публично раскритиковал качество тестов на COVID-19 российского производства, на что в РФ ответили, что их тесты "по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов".

Ранее хоккеист команды президента Беларуси сдал положительный тест на коронавирус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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