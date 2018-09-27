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ПолитикаЭкономика

Голос ''антимайдана'' призвал Россию превратить Украину в Сирию

2.4тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, одобрил решение России снабдить войска президента Сирии Башара Асада системами ПВО С-300 и призвал сделать то же самое в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, поддержку кровопролитных войн таким способом он назвал соответствующей библейскому правилу "когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую". Столь циничную точку зрения Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Кстати, очень хороший пример. Я вот вчера что-то подумал по поводу аналогий. Когда С-300 сейчас появляются в Сирии, очень интересно получилось. Все тогда говорили: "Давайте сразу же собьем израильский самолет и будем воевать!". Это пример ветхозаветного. А поступили по-новозаветному — ударили по левой щеке, поставили С-300, а теперь попробуйте ударить по правой. Здесь то же самое надо использовать в Украине!" — нагло предложил изменник Родины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия решила передать Сирии комплексы ПВО С-300 после того, как во время налета израильских ВВС был сбит ее транспортник Ил-20. Вину за инцидент Кремль возложил не на своих сирийских союзников, а именно на Израиль, самолеты которого якобы прикрылись российским воздушным судном.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеКонфликт в Сирии
Персоны
Юрий КотБашар Асад
Место
Россия
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
И это падло,жило в Украине,жрало украинский хлеб получало зарплату,а теперь предлагает устроить войну как Сирии.Сука,котяра облезлый,сына своего надеюсь уже забрал в козлостан.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мартененко Сергей, Он Украину, в отличии тебя не проскакал, он в отличии от тебя гос переворот в бывшем городе герое Киеве не устраивал, он в отличии от тебя, Украину до самой нищей страны не доводил....а ты, свiдоме бидло, к этому отношение имеешь прямое.
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---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
Тряпочный кот выброшен на помойку !
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Передерко Владимир
Передерко Владимир
Он не кот он сука
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Зоц Валентина, а ты шлюха.
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Передерко Владимир, А ты кот.
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