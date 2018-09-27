Голос ''антимайдана'' призвал Россию превратить Украину в Сирию

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, одобрил решение России снабдить войска президента Сирии Башара Асада системами ПВО С-300 и призвал сделать то же самое в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, поддержку кровопролитных войн таким способом он назвал соответствующей библейскому правилу "когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую". Столь циничную точку зрения Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Кстати, очень хороший пример. Я вот вчера что-то подумал по поводу аналогий. Когда С-300 сейчас появляются в Сирии, очень интересно получилось. Все тогда говорили: "Давайте сразу же собьем израильский самолет и будем воевать!". Это пример ветхозаветного. А поступили по-новозаветному — ударили по левой щеке, поставили С-300, а теперь попробуйте ударить по правой. Здесь то же самое надо использовать в Украине!" — нагло предложил изменник Родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия решила передать Сирии комплексы ПВО С-300 после того, как во время налета израильских ВВС был сбит ее транспортник Ил-20. Вину за инцидент Кремль возложил не на своих сирийских союзников, а именно на Израиль, самолеты которого якобы прикрылись российским воздушным судном.