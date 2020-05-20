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20 мая • обновлено в 04:27
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Как прошел год Зеленского в кресле президента и куда он привел Украину

  • Владимир Зеленский ровно год у власти. За это время он и его команда неоднократно попадались на противоречиях

  • Несмотря на политику "социального лифта", многие должности в исполнительной власти заняли близкие друзья и бывшие коллеги президента

  • Не обошлось за год президентства и без коррупционных скандалов ближайшего окружения ЗЕ

  • На этом фоне в отставку ушло сразу несколько верных соратников президента во времена предвыборной кампании. Почти все уволенные начали активно критиковать президента в СМИ

  • Из позитива – Зеленскому удалось вернуть часть пленных в Украину, а также отказаться от милитаристской риторики своего предшественника

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Владимир Зеленский ровно год назад стал президентом Украины. 20 мая 2019 года он произнес инаугурационную речь, в которую поверили миллионы украинцев. Спустя время каждый из нас уже может сделать выводы, где Зеленский сказал правду, а где солгал.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые громкие скандалы, увольнения и победы главного экс-квартальщика страны, а также поразмыслить о будущих перспективах шестого президента.

Что обещал Зеленский и что у него вышло

Успешная предвыборная кампания Зеленского отталкивалась от игры на эмоциях и нелюбви к предыдущей власти: “новые лица”, “объединение страны”, “борьба с коррупцией”, “улучшение жизни”, “мир на Донбассе”.

На этих общих, размытых, но психологически успешных темах и строил свою программу кандидат. Он и его команда продвигали теорию, что новый лидер отличается от предшественников, в буквальном смысле – во всем.

День инаугурации Зеленского. Возле Верховной Рады

День инаугурации Зеленского. Возле Верховной Рады

Он не воровал и не будет. Он креативный и нестандартный. Он со свежим умом и идеями. Он будет сшивать страну, а не разъединять.

Правда, так было лишь во время самой кампании. За прошедший год президент, а также его команда не раз попадались на противоречиях своим же канонам.

Давайте по порядку. Возьмем три ярких примера.

Проект “Лифт” с новыми лицами в политике и идеями в управлении государства, похоже, провалился. Как оказалось, практически вся команда президента – это его друзья, коллеги, родственники или знакомые. Их достаточно в Офисе, “Слуге народа”, Службе безопасности, Совете нацбезопасности и многих других органах, все они на слуху.

Большинство из этих людей не имели профильного опыта, образования и навыков, для них верхняя ступенька стала сразу первой.

Хотя будучи кандидатом в президенты Зеленский говорил следующее: "Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или близкого друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты", сейчас пора сделать следующий шаг..."

Однако спустя год команда Зеленского отличилась и скандалами с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, который якобы продавал должности, и незавершенной детективной историей с записями нардепа от “Слуги” Юрия Корявченкова (“Юзика”), где он требовал мзду в 600 тысяч долларов у криворожской полиции, и многим другим.

Вторая весна подходит к концу, а никто из коррупционеров не сел. За этот год мы получили сразу несколько громких уголовных дел, которые так и не завершились реальными сроками.

Сергей Пашинский (экс-народный депутат), Олег Гладковский (замсекретаря СНБО), Вадим Альперин (одесский бизнесмен) и другие подозреваемые после громких задержаний находятся на свободе. Нет ни оправдательных, ни обвинительных приговоров. Все зависло.

Прокурорская и судебная системы не реформированы, а в стране за год сменился третий генеральный прокурор.

Лозунг “Весна прийде, саджати будемо” оказался пшиком.
Президент на съезде "Слуги народа" перед внеочередными парламентскими выборами

Президент на съезде "Слуги народа" перед внеочередными парламентскими выборами

В финансовом плане жизнь не улучшилась. Как из-за пандемии коронавируса, так и из-за плохой работы правительства, основные экономические показатели упали. Да, доллар не по 100. Но за 10 месяцев правления Зеленский не привел крупных инвесторов, не совершил инновационный бум и не смог сделать что-то существенное в экономике, чем можно было гордиться.

А сейчас в дверь постучал COVID-19, и мы, как всегда, оказались уязвимыми. Прогноз до конца 2020 – падение ВВП на 5,1%. Недобор в бюджет на середину марта составил 35%. За два прошедших месяца работу потеряли 200 тысяч человек.

Но виноват же не один коронавирус, хотя ближайшие месяцы все спишут на него. Многие пробелы – результат объективно слабой работы правительства Алексея Гончарука, его советников, Офиса президента и всех тех, кто отвечает за социально-экономическую повестку.

За первый год работы Зеленского нет ни единого непрозрачного подхода к кадровым назначениям, нет внятной антикоррупционной политики. До конца непонятно, к чему идет Украина, к каким высотам или широтам. У Гончарука был план – 40% рост ВВП за 5 лет, у его преемника Дениса Шмыгаля – 500 тысяч новых рабочих мест за один месяц.

Премьер с президентом не сработались

Премьер с президентом не сработались

Пока это только громкие обещания, которые так и остались частью пиар-кампании команды Зе. Выполнять их, понятно, никто и не собирался, так как это практически невозможно.

Отставки

За год президентства ближний круг Зеленского значительно поменялся. Вспомним самые громкие отставки:

  • Уход главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

  • Скандальное “свержение” генерального прокурора Руслана Рябошапки. За два крайних месяца он успел раскритиковать команду Зе с ног до головы.

  • Рокировка двух Андреев - Богдана на Ермака – в должности главы ОП. За восемь месяцев работы Богдан запомнился яркими скандалами: подозрением в возможном рейдерством земли на 8 тысяч га; пленками в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы и так далее.

  • Кабинет министров Алексея Гончарука ушел практически в полном составе. Бывший премьер-министр также отметился нелестными историями с “профанской” прослушкой;

  • Советник главы СНБО Сергей Сивохо и его попытка “наладить диалог” с Донбассом с треском провалилась. За полгода работы он запомнился лишь неудачей вокруг создания “платформы примирения”. Апогеем затеи стала драка с участием националистов во время старта проекта. Тогда вся страна обсуждала кадр с падающим после толчка от одного из нападавших Сивохо.

Большинство назначений от Зеленского проходили быстро, без обсуждений и адекватного отбора. Во многих случаях никто не интересовался реальными знаниями, идеями, профессиональными наработками.

Первый рабочий день Андрея Богдана

Первый рабочий день Андрея Богдана

Некоторые “слуги” неформально признались OBOZREVATEL, что толком и не знали кандидатов в министры Кабминов Гончарука и Шмыгаля, им просто руководство фракции сказало “голосовать”. В итоге вышло, что многие не смогли проработать и года.

Достижения Зеленского

Во-первых, это попытки добиться мира на Донбассе. Важный элемент этой стратегии – обмен пленными. К счастью для многих украинцев, президенту удалось освободить десятки людей. Большие возвращения состоялись в сентябре и декабре 2019 года, в общей сложности вернулось домой 116 человек.

Еще одна веха – попытка активизировать переговоры с Россией по Донбассу. За время работы у Зеленского состоялась полноценная встреча с главой Кремля Владимиром Путиным 9 декабря 2019 года.

Нормандская встреча

Нормандская встреча

Но по факту, помимо декларативных заявлений, а также точечных попыток главы ОП Андрея Ермака как-то повлиять на процесс – мир на Донбассе не наступил. Подконтрольные РФ незаконные формирования продолжают убивать украинских военных, а в Кремле никак не отказались от идеи установить мир на своих условиях.

Во-вторых, это снятие неприкосновенности с нардепов и активизация парламента. Несмотря на скандалы в Раде, народные избранники приняли десятки важных законов. В том числе и по инициативе президента.

Президент на одном из военных полигонов

Президент на одном из военных полигонов

Речь идет о частичной отмене неприкосновенности, принятии закона об импичменте, ответственности за незаконную добычу янтаря и многое другое.

В-третьих, открытие рынка земли. OBOZREVATEL ранее писал, что принятый закон предусматривает такие нормы: покупать землю смогут только физические лица (не компании); продавать государственную и коммунальную землю не будут; каждый может купить до 100 гектаров; с 2024 г. смогут покупать землю и юридические лица, тогда "порог" увеличат до 10 тыс. га.; рынок запустят в июле 2021.

Также к плюсам Зеленского можно отнести отказ от идеи тотальной милитаризации и идеологии ненависти, принятие монобольшинством целого ряда экономических и фискальных законов (отмена коррупционных площадок Яценко, например), продолжение сотрудничества с МВФ, продолжение реформ в армии, предоставление добровольцам УБД и так далее.

Что с рейтингами

Они падают, но все еще высоки. Последний опрос от Киевского международного института социологии за конец апреля показывает, на выборах в ближайшее воскресенье Зеленский бы набрал 42,6% голосов. Второй по популярности кандидат Петр Порошенко всего 14,9%, почти в три раза меньше.

По факту у президента сохраняется высокая поддержка со стороны украинцев. Безусловно, одобрения в 73% (как после второго тура выборов) нет, но и глобального падения также.

Вероятно, это связано с личной верой украинцев в здравые намерения президента. Мол, глава государства “пытается работать, а сам не ворует”. Все же громкие скандалы за год пока слабо влияют на его рейтинг, отражаясь пока лишь на “Слуге народа”, правительстве и отдельных лицах из его команды.

Президент во время фотосессий одному из мировых СМИ

Президент во время фотосессий одному из мировых СМИ

Также Зеленский местами очень уверенно копирует образ президента Беларуси Александра Лукашенко. Простого, народного и справедливого. Где-то жесткого, а порою веселого политика, который может без угрызения совести выйти за рамки принятого политического этикета.

За этот год Зеленский стал президентом, но не смог ничего кардинально поменять. Пытаясь опираться на друзей и родственников, а не на профессионалов – он шаг за шагом продолжает погружаться в болото под названием политика. Чем дальше он в нем идет без сторонней помощи, тем глубже превращается в тех, кому еще год назад обещал стать “приговором”.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Андрей Ермак Алексей Гончарук Денис Шмыгаль Владимир Зеленский
Место
Украина
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